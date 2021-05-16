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Арестович анонсировал отмену штрафов за въезд с ОРДЛО через Россию

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Донбасс, Воскресенье 16 мая 2021 20:54
Арестович анонсировал отмену штрафов за въезд с ОРДЛО через Россию Фото: спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Юлия Струк

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что штрафы для украинцев, въезжающих в Украину с ОРДЛО через территорию России, могут отменить. По его словам, это может произойти уже летом.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Дом".

По словам спикера, оккупанты блокируют КПВВ на подконтрольной им территории, и украинцы вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию.

"Согласно действующему украинскому законодательству граждане, выезжающие через территории России с ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются. Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой", - отметил Арестович.

Он сообщил, что спрашивал у вице-премьера, когда эта проблема будет решена.

"Он надеется, что летом эта ситуация будет решена", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович подчеркнул, что снятие этого запрета приходится согласовывать более чем с 10 ведомствами.

Напомним, на Донбассе за прошедшую неделю (3-9 мая) вдвое сократился пассажиропоток через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ). Из семи КПВВ полноценный пропуск осуществляет только один, еще один - частичный.

Как писало РБК-Украина, в Донбассе с 2019 года по 27 раз уменьшилось количество переходов через КПВВ. По словам Уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, фактически люди не могут съездить на подконтрольную территорию Украины даже, чтобы получить свою пенсию.

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