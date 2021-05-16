Арестович анонсировал отмену штрафов за въезд с ОРДЛО через Россию

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что штрафы для украинцев, въезжающих в Украину с ОРДЛО через территорию России, могут отменить. По его словам, это может произойти уже летом.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Дом".

По словам спикера, оккупанты блокируют КПВВ на подконтрольной им территории, и украинцы вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию.

"Согласно действующему украинскому законодательству граждане, выезжающие через территории России с ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются. Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой", - отметил Арестович.

Он сообщил, что спрашивал у вице-премьера, когда эта проблема будет решена.

"Он надеется, что летом эта ситуация будет решена", - добавил спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович подчеркнул, что снятие этого запрета приходится согласовывать более чем с 10 ведомствами.