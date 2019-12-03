Рада отменила госмонополию на производство спирта

Верховная рада Украины во втором чтении одобрила законопроект № 2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект закона поддержали 284 нардепа.

Документом определяется, что производство спирта этилового (в том числе в качестве лекарственного средства), спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, зернового дистиллята, биоэтанола осуществляется субъектами хозяйствования независимо от формы собственности, имеющими соответствующую лицензию.

Законом предусмотрено, что лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции. Отключение круглосуточных систем видеонаблюдения является основанием для отказа в лицензии или ее отзыва.

При этом определяется, что экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляется субъектами хозяйствования, которые получили лицензию на производство. Импорт и оптовая торговля на территории Украины этими видами спирта осуществляются при наличии лицензии на право оптовой торговли.

Так, оптовая торговля спиртом этиловым на медицинские и ветеринарные цели может осуществляться при наличии лицензии на право оптовой торговли учреждениями здравоохранения и субъектами хозяйствования (организациями) зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности. Порядок ведения реестра указанных учреждений здравоохранения и субъектов хозяйствования (организаций) зооветеринарного снабжения устанавливает Кабинет министров.

Подчеркнем, в законе прописано, что до 1 января 2024 года импорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляется только государственными предприятиями (организациями), специально уполномоченными на это правительством.

С 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового.

Лица, которые приобрели имущество Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности (Государственное предприятие "Укрспирт"), а также предприятия концерна "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, должны взять на себя обязательства по сохранению видов деятельности и не менее 70 процентов штатных единиц, задействованных в производстве состоянию на 1 января 2020 года, до 1 июля 2021 года.

Согласно документу, до 1 января 2024 года производство алкогольных напитков для реализации на территории Украины осуществляется с использованием спирта этилового ректификованного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового и виноградного дистиллята спиртового, имеющих статус украинских товаров соответствии с Таможенным кодексом Украины.

При этом запрещается участие в приватизации, аренде госпредприятий - производителей спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового резидентов иностранного государства, признанного государством-оккупантом по закону Украины и/или признанного государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, и лиц, которые прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.

Напомним, в середине ноября Рада в первом чтении приняла за основу законопроект №2300, которым предлагалось отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в антикоррупционном комитете не увидели признаков коррупции в законе президента Владимира Зеленского о демонополизации спирта.

Отметим, Зеленский внес в Раду законопроект о снятии государственной монополии на производство спирта в конце октября.