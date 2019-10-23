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Зеленский внес в Раду законопроект о снятии госмонополии на производство спирта

Новости » Политика    23.10.2019 - 09:22
Зеленский внес в Раду законопроект о снятии госмонополии на производство спирта
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Документом с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона относительно разгосударствления спиртовой отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Проект закона призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции. В частности, документом с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта.

Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом осуществляется при наличии лицензии.

"Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты (организации) зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины. Так, согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины предприятия.

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