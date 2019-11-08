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В Раде не увидели признаков коррупции в законе Зеленского о демонополизации спирта

Новости » Политика     08.11.2019 - 13:37
В Раде не увидели признаков коррупции в законе Зеленского о демонополизации спирта
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующее решение принял антикоррупционный комитет парламента

Комитет по вопросам антикоррупционной политики не увидел признаков коррупции в законопроекте №2300 президента Владимира Зеленского о демонополизации спиртовой отрасли. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

В частности, документ предлагает отменить монополию государственных заводов на производство спирта и разрешить заниматься этой деятельностью всем желающим при наличии соответствующей лицензии. Также предлагается отменить норму, обязывающую использовать украинский спирт для производства алкогольных напитков, реализуемых на территории Украины.

"Такими, что соответствуют требованиям антикоррупционного законодательства признаны проекты законодательных актов: №№ 2117; 2255-1; 2290; 2296; 2300; 1108; 1110; 1139; 1175; 1175-1; 1175-2; 1175-3; 1192 доработанный; 2019; 2034; 2058; 2061; 2120; 2060; 2267", - говорится в сообщении Рады.

Напомним, 6 ноября данный проект должен был рассмотреть комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 октября пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский внес в парламент соответствующий закон. Впоследствии законопроект был зарегистрирован на сайте Рады, однако текст отсутствовал.

Вечером того же дня в Верховной раде Украины появился текст проекта закона авторства президента Владимира Зеленского о разгосударствлении спиртовой отрасли.

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