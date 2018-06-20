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КСУ признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности

НовостиПолитика    20.06.2018 - 12:37
Фото: значок народного депутата Украины (www.facebook.com jizn.info)
Фото: значок народного депутата Украины (www.facebook.com jizn.info)

В случае принятия Верховной радой закон вступит в силу с 1 января 2020 года

Конституционный суд Украины (КСУ) на заседании 19 июня признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года. Об этом говорится в копии заключения суда, размещенном на официальном сайте КС.

"Признать отвечающим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины, реестр. № 7203)", - говорится в документе.

В случае принятия Верховной радой закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

"В то же время Конституционный Суд Украины обращает внимание, что принимая решения об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины", - сказано в решении суда.

КС подчеркивает, что неприкосновенность не является привилегией депутата, а защищает от незаконного вмешательства в его деятельность.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины признал конституционным внесенный народными депутатами законопроект №6773 о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутатской неприкосновенности.

Отметим, КСУ начал рассматривать законопроект об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады Украины на предмет соответствия Конституции Украины в апреле 2018 года.

Позже, 6 июня, в Верховной раде Украины подтвердили информацию о том, что Конституционный суд Украины принял решение об ограничении депутатской неприкосновенности.

КСУ одобрил снятие депутатской неприкосновенности, - нардеп
Теги публикации: Конституционный суд Украины, неприкосновенность, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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