КСУ признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности

В случае принятия Верховной радой закон вступит в силу с 1 января 2020 года

Конституционный суд Украины (КСУ) на заседании 19 июня признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года. Об этом говорится в копии заключения суда, размещенном на официальном сайте КС.

"Признать отвечающим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины, реестр. № 7203)", - говорится в документе.

В случае принятия Верховной радой закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

"В то же время Конституционный Суд Украины обращает внимание, что принимая решения об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины", - сказано в решении суда.

КС подчеркивает, что неприкосновенность не является привилегией депутата, а защищает от незаконного вмешательства в его деятельность.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины признал конституционным внесенный народными депутатами законопроект №6773 о внесении изменений в Основной закон в части отмены депутатской неприкосновенности.

Отметим, КСУ начал рассматривать законопроект об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады Украины на предмет соответствия Конституции Украины в апреле 2018 года.

Позже, 6 июня, в Верховной раде Украины подтвердили информацию о том, что Конституционный суд Украины принял решение об ограничении депутатской неприкосновенности.