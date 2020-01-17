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Рада отклонила закон о БФР и ликвидации налоговой милиции

Новости » Политика     17.01.2020 - 13:13
Рада отклонила закон о БФР и ликвидации налоговой милиции
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Законопроект решили отклонить и не подавать на второе чтение

Верховная рада Украины отклонила законопроект о Бюро финансовых расследований, которым предлагалась ликвидация налоговой милиции. Соответствующее решение поддержали 253 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы поддержали постановление "Об отклонении проекта закона Украины о Бюро финансовых расследований". Данный законопроект готовился к рассмотрению во втором чтении.

Отметим, документом предусматривалось создание Бюро финансовых расследований, как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.

Напомним, ранее закон о Бюро финансовых расследований был принят в первом чтении в октябре 2019 года.

В сентябре Кабинет министров восстановил полномочия Налоговой милиции в Государственной фискальной службе (ГФС) до образования нового органа. Предполагалось, что налоговая милиция будет осуществлять свои функции временно - до образования Бюро финансовых расследований, которое станет новым органом по расследованию финансовых преступлений.

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