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Рада відхилила закон про БФР та ліквідацію податкової міліції

Новини » Політика     17.01.2020 - 13:13
Рада відхилила закон про БФР та ліквідацію податкової міліції
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Законопроект вирішили відхилити і не подавати на друге читання

Верховна рада України відхилила законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань, яким пропонувалася ліквідація податкової міліції. Відповідне рішення підтримали 253 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи підтримали постанову "Про відхилення проєкту закону України про Бюро фінансових розслідувань". Даний законопроєкт готувався до розгляду у другому читанні.

Зазначимо, документом передбачалося створення Бюро фінансових розслідувань, як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів.

Нагадаємо, раніше закон про Бюро фінансових розслідувань був прийнятий у першому читанні в жовтні 2019 року.

У вересні Кабінет міністрів відновив повноваження Податкової міліції в Державній фіскальній службі (ДФС) до утворення нового органу. Передбачалося, що податкова міліція буде здійснювати свої функції тимчасово - до утворення Бюро фінансових розслідувань, яке стане новим органом з розслідування фінансових злочинів.

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