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Правительство восстановило полномочия Налоговой милиции

Новости » Политика    28.09.2019 - 15:03
Правительство восстановило полномочия Налоговой милиции
Иллюстративное фото (sfs.gov.ua)

Налоговая милиция будет осуществлять свои функции до образования нового органа

Кабинет министров Украины восстановил полномочия Налоговой милиции в Государственной фискальной службе (ГФС) до образования нового органа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление КМУ №846.

Отмечается, что налоговая милиция в ГФС будет осуществлять свои функции временно - до образования Бюро финансовых расследований, которое станет новым органом по расследованию финансовых преступлений.

"Принятыми постановлением предусмотрено исключение в государственной налоговой службы функций по реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, законодательства по вопросам уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и по другим вопросам. Упомянутые функции в сфере правоохранительной деятельности будет продолжать осуществлять Государственная фискальная служба, прекращается в связи с реорганизации, к завершения осуществления мероприятий по созданию нового органа по разыскиванию финансовых преступлений", - говорится в сообщении.

Также указывается, что ГФС ко времени образования Бюро финансовых расследований имеет полный доступ к Государственному реестру физических лиц - плательщиков налогов и других реестров, банков и баз данных, ведение которых возложенные на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

Напомним, в сентябре 2017 года Кабмин одобрил законопроект о ликвидации Налоговой милиции. Вместо нее тогда планировалось создать Службу финансовых расследований.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин объявил кокурс на должность руководителя "Укравтодора" после того, как экс-глава ведомства Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке.

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