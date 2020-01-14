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Раде предлагают отменить закон о ликвидации налоговой милиции

Новости » Политика     14.01.2020 - 12:14
Раде предлагают отменить закон о ликвидации налоговой милиции
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент законопроект готовится ко второму чтению

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене законопроекта №1208-2 "О Бюро финансовых расследований", которым предлагается ликвидация налоговой милиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, проект постановления №1208-2/П1 "Об отклонении проекта закона Украины о Бюро финансовых расследований" был зарегистрирован в Раде 14 января.

Отметим, по состоянию на сейчас законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении.

Законопроектом предусматривается создание Бюро финансовых расследований, как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов. БФР состоит из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права.

Напомним, в начале октября парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №1208-2 "О Бюро финансовых расследований", которым предлагается ликвидация налоговой милиции. Его поддержали 270 нардепов.

Как писало РБК-Украина, 28 сентября Кабмин восстановил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе (ГФС) до образования нового органа.

При этом в сентябре 2017 года Кабмин одобрил законопроект о ликвидации Налоговой милиции. Вместо нее тогда планировалось создать Службу финансовых расследований.

Так, в феврале 2017 года Рада 8 созыва отказалась вернуть полномочия налоговой милиции.

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