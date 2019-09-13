Рада отказалась вносить изменения в повестку дня второй сессии ВР

Постановление, которым предлагались изменения, поддержали лишь 29 нардепов
Верховная рада отказалась вносить изменения в повестку дня второй сессии парламента. Об этом объявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.
Так, документ поддержали лишь 29 нардепов. Предлагалось внести следующие изменения в повестку дня:
Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 12 сентября, одобрила законопроект №1035-2 о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов.
Подчеркнем, во время первого заседания новоизбранного парламента Зеленский пригрозил нардепам роспуском. Глава государства призывал парламентариев не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.