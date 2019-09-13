Рада отказалась вносить изменения в повестку дня второй сессии ВР

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Постановление, которым предлагались изменения, поддержали лишь 29 нардепов

Верховная рада отказалась вносить изменения в повестку дня второй сессии парламента. Об этом объявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документ поддержали лишь 29 нардепов. Предлагалось внести следующие изменения в повестку дня:

17 сентября - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

Неделю с 23 по 27 сентября:

23 сентября - заседание согласительного совета, работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

24 сентября - пленарные заседания;

25 сентября - пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

26 и 27 сентября - работа с избирателями.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 12 сентября, одобрила законопроект №1035-2 о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов.

Подчеркнем, во время первого заседания новоизбранного парламента Зеленский пригрозил нардепам роспуском. Глава государства призывал парламентариев не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.