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Рада отказалась вносить изменения в повестку дня второй сессии ВР

Новости » Политика    13.09.2019 - 10:38
Рада отказалась вносить изменения в повестку дня второй сессии ВР
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Постановление, которым предлагались изменения, поддержали лишь 29 нардепов

Верховная рада отказалась вносить изменения в повестку дня второй сессии парламента. Об этом объявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, документ поддержали лишь 29 нардепов. Предлагалось внести следующие изменения в повестку дня:

  • 17 сентября - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
  • Неделю с 23 по 27 сентября:
  • 23 сентября - заседание согласительного совета, работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
  • 24 сентября - пленарные заседания;
  • 25 сентября - пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
  • 26 и 27 сентября - работа с избирателями.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 12 сентября, одобрила законопроект №1035-2 о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов.

Подчеркнем, во время первого заседания новоизбранного парламента Зеленский пригрозил нардепам роспуском. Глава государства призывал парламентариев не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

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