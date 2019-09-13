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Рада сегодня рассмотрит законопроект об обличителях коррупции

Новости » Политика    13.09.2019 - 08:44
Рада сегодня рассмотрит законопроект об обличителях коррупции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутаты планируют рассмотреть законопроект №1010

Верховная Рада на заседании сегодня рассмотрит президентский законопроект №1010 "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции. Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента.

Законопроект №1010 депутаты планируют включить в повестку дня заседания и по результатам рассмотрения принять решение. Кроме того, нардепы рассмотрят еще 10 законопроектов.

Напомним, 29 августа президент Украины Владимир Зеленский в первый день работы Верховной рады внес законопроект об обличителях коррупции.

Раньше тогда еще заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявлял о подготовке законов, которые предусматривают материальное вознаграждение для обличителей коррупции до 10% от суммы возмещенных убытков или размера неправомерной выгоды.

"Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и иных прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей", - отметил Рябошапка.

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