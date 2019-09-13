Рада відмовилася вносити зміни до порядку денного другої сесії ВР

Постанову, якою пропонувалися зміни, підтримали лише 29 нардепів
Верховна рада відмовилася вносити зміни до порядку денного другої сесії парламенту. Про це оголосив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.
Так, документ підтримали лише 29 нардепів. Пропонувалося внести наступні зміни до порядку денного:
Нагадаємо, Верховна рада України у четвер, 12 вересня, схвалила законопроект №1035-2 про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів.
Підкреслимо, під час першого засідання новообраного парламенту Зеленський пригрозив нардепам розпуском. Глава держави закликав парламентаріїв не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній кропіткій роботі.