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Рада відмовилася вносити зміни до порядку денного другої сесії ВР

Новини » Політика    13.09.2019 - 10:38
Рада відмовилася вносити зміни до порядку денного другої сесії ВР
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Постанову, якою пропонувалися зміни, підтримали лише 29 нардепів

Верховна рада відмовилася вносити зміни до порядку денного другої сесії парламенту. Про це оголосив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, документ підтримали лише 29 нардепів. Пропонувалося внести наступні зміни до порядку денного:

  • 17 вересня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
  • Тиждень з 23 по 27 вересня:
  • 23 вересня - засідання погоджувальної ради, робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
  • 24 вересня - пленарні засідання;
  • 25 вересня - пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);
  • 26 і 27 вересня - робота з виборцями

Нагадаємо, Верховна рада України у четвер, 12 вересня, схвалила законопроект №1035-2 про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів.

Підкреслимо, під час першого засідання новообраного парламенту Зеленський пригрозив нардепам розпуском. Глава держави закликав парламентаріїв не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній кропіткій роботі.

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