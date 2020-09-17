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Рада отказалась от создания нового центрального органа власти

Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины отказалась от создания нового центрального органа исполнительной власти - Центра противоминных операций. Народные депутаты одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №2618.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

Этот документ вносит изменения в закон "О противоминной деятельности в Украине".

Вместо этого в Украине будет создан Центр противоминной деятельности на существующих фондах Министерства обороны, а также Центр гуманитарного разминирования - на существующих фондах Министерства внутренних дел.

Напомним, в феврале комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал парламенту принять законопроект №2618.

Как писало РБК-Украина, в октябре 2019 года в парламенте создали рабочую группу по наработке законопроекта о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине".

Следует отметить, что в апреле прошлого года парламент уже вносил изменения в этот закон, которыми предусматривалось совершенствование механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности на Донбассе.

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