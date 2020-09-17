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Рада відмовилася від створення нового центрального органу влади

Автор: Юлія Струк

Верховна рада України відмовилася від створення нового центрального органу виконавчої влади - Центру протимінних операцій. Народні депутати схвалили у другому читанні відповідний законопроект №2618.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

Цей документ вносить зміни до закону "Про протимінну діяльність в Україні".

Натомість в Україні буде створений Центр протимінної діяльності на існуючих фондах Міністерства оборони, а також Центр гуманітарного розмінування - на існуючих фондах Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, у лютому комітет Верховної ради з питань національної безпеки рекомендував парламенту прийняти законопроект №2618.

Як писало РБК-Україна, у жовтні 2019 року у парламенті створили робочу групу з напрацювання законопроекту про внесення змін у закон "Про протимінну діяльність в Україні".

Слід зазначити, що у квітні минулого року парламент уже вносив зміни в цей закон, якими передбачалося удосконалення механізмів залучення фінансування протимінної діяльності на Донбасі.

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