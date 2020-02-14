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Раде рекомендуют изменить закон "О противоминной деятельности"

Новости » Политика     14.02.2020 - 12:50
Раде рекомендуют изменить закон "О противоминной деятельности"
Фото: Марьяна Безуглая (УНИАН)

Комитет по нацбезопасности рекомендует принять соответствующий законопроект за основу

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №2618 о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине". Об этом заявила заместитель главы комитета Марьяна Безуглая, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, решение о поддержке проекта было принято членами комитета единогласно. В то же время, комитет проголосовал за отклонение альтернативного законопроекта № 2618-1 "О противоминной деятельности", который был внесен главой комитета по правам человека Дмитрием Лубинцем.

"Рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении проекта закона о внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" №2618 принять за основу", - отметила Безуглая.

Напомним, в октябре анонсировалось, что в Раде создадут рабочую группу по наработке законопроекта изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине". В рабочую группу планировалось включить представителей ведомств, занимающихся разминированием. В частности, Министерство обороны, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2019 года парламент уже вносил изменения в этот закон. Предусматривалось усовершенствование механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности на Донбассе.

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