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Рада отказалась продлить вечернее заседание до принятия бюджета-2019

Новости » Политика    22.11.2018 - 10:36
Рада отказалась продлить вечернее заседание до принятия бюджета-2019
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Парубий пообещал еще раз поставить это предложение на голосование

Народные депутаты отказались продлить пленарное вечернее заседание Верховной рады Украины до завершения рассмотрения вопросов Государственного бюджета на 2019 год, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что еще раз поставит это предложение на голосование после рассмотрения следующего проекта закона.

"Коллеги, я прошу всех поддержать это предложение ... И я ставлю на голосование это предложение продлить вечернее пленарное заседание Верховной рады до завершения рассмотрения всех вопросов государственного бюджета на 2019", - отметил председатель парламента.

Однако за продолжение заседания проголосовали только 180 нардепов при 226 минимально необходимых.

Напомним, заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко заявлял, что народные депутаты Верховной рады приступят к рассмотрению Государственного бюджета сегодня после 18:00.

Отметим, ранее Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект №9000 "О государственном бюджете на 2019 год" во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров подал в ВР проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Подчеркнем, что по сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

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Темы: Бюджет-2019
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