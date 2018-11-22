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Рада відмовилася продовжити вечірнє засідання до прийняття бюджету-2019

Новини » Політика    22.11.2018 - 10:36
Рада відмовилася продовжити вечірнє засідання до прийняття бюджету-2019
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Парубій пообіцяв ще раз поставити цю пропозицію на голосування

Народні депутати відмовилися продовжити вечірнє пленарне засідання Верховної ради України до завершення розгляду питань Державного бюджету на 2019 рік, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що ще раз поставить цю пропозицію на голосування після розгляду наступного проекту закону.

"Колеги, я прошу всіх підтримати цю пропозицію.. І я ставлю на голосування цю пропозицію продовжити вечірнє пленарне засідання Верховної ради до завершення розгляду всіх питань державного бюджету на 2019", - зазначив голова парламенту.

Проте за продовження засідання проголосували лише 180 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко", народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що народні депутати Верховної ради приступлять до розгляду Державного бюджету сьогодні після 18:00.

Зазначимо, раніше Комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував прийняти законопроект №9000 "Про державний бюджет на 2019 рік" у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів подав до ВР проект держбюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Підкреслимо, що порівняно з першим читанням доходи і витрати держбюджету збільшено на 17,7 млрд гривень. Дефіцит держбюджету заплановано на рівні 89,9 млрд гривень.

Рада приступить до розгляду бюджету після 18:00, - нардеп Мінфін закликав нардепів проголосувати за прийняття бюджету-2019
Теми: Бюджет-2019
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