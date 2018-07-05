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Интервью

В Раде продолжаются консультации между руководителями фракций по вопросу ЦИК

НовостиПолитика    05.07.2018 - 12:07
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Рада должна выйти на голосование по ЦИК в течение ближайшего часа

В Верховной раде Украины продолжаются консультации между руководителями фракций в вопросе по Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил заместитель председателя фракции БПП, народный депутат Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я прогнозирую, что мы выйдем на голосование по ЦИК в течение ближайшего часа. Сейчас продолжаются консультации между руководителями фракций и групп для того, чтобы голосование было спокойное и цивилизованное, и каждый из новоизбранных членов ЦИК получил кредит доверия", - сообщил Березенко.

По его словам, процедура предусматривает голосование согласно представлению.

"По состоянию на утро ситуация была абсолютно стабильна и прогнозируема. Мы абсолютно четко понимаем, что одна кандидатура не наберет голосов", - сообщил Березенко, отвечая на вопрос о наличии голосов за кандидатов в ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада сегодня рассмотрит изменение состава ЦИК.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Центральная избирательная комиссия, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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