В Раде продолжаются консультации между руководителями фракций по вопросу ЦИК

Рада должна выйти на голосование по ЦИК в течение ближайшего часа

В Верховной раде Украины продолжаются консультации между руководителями фракций в вопросе по Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил заместитель председателя фракции БПП, народный депутат Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я прогнозирую, что мы выйдем на голосование по ЦИК в течение ближайшего часа. Сейчас продолжаются консультации между руководителями фракций и групп для того, чтобы голосование было спокойное и цивилизованное, и каждый из новоизбранных членов ЦИК получил кредит доверия", - сообщил Березенко.

По его словам, процедура предусматривает голосование согласно представлению.

"По состоянию на утро ситуация была абсолютно стабильна и прогнозируема. Мы абсолютно четко понимаем, что одна кандидатура не наберет голосов", - сообщил Березенко, отвечая на вопрос о наличии голосов за кандидатов в ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада сегодня рассмотрит изменение состава ЦИК.