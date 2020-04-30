Рада планирует продлить действие налоговых льгот на период карантина

Верховна рада Украины одобрила за основу законопроект №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 336 парламентариев.

В документе прописано:

продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

продление срока неначисления пени последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года;

продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн;

продление срока действия ЗУ "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года;

внесение ряда других изменений, направленных на урегулирование административных процедур на период действия ограничительных карантинных мероприятий и после их завершения.

Подчеркнем, изначально документом предлагалось освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с коронавирусом. Однако в последствии данную норму убрали из проекта.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту освободить от налогообложения зарплаты медиков, борющихся с коронавирусной болезнью.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины принял постановление, определяющее правила и условия, по которым медицинские работники, привлеченные к борьбе с коронавирусом будут получать повышенные зарплаты.

Кроме того, Министерство здравоохранения определило перечень должностей медицинских работников с повышенными доплатами.