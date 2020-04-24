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Кабмин согласовал распределение средств на доплату медикам

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 21:35
Кабмин согласовал распределение средств на доплату медикам
Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Учреждения здравоохранения получат оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины

Кабинет министров Украины принял постановление, определяющее правила и условия, по которым медицинские работники, привлеченные к борьбе с коронавирусом будут получать повышенные зарплаты. Об этом сообщает правительственный портал.

Также данным решение учреждения здравоохранения получат оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетами:

  • стационарная помощь пациентам с коронавирусом;
  • экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19;
  • медицинская помощь, которая предоставляется мобильными медицинскими бригадами, созданные для реагирования на коронавирусной болезни COVID-19;
  • стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.

Напомним, Министерство здравоохранения определило перечень должностей медицинских работников с повышенными доплатами. Ожидается, что уже за март медицинские работники, задействованные в лечении пациентов с коронавирусом, получат доплату в размере трех должностных окладов.

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