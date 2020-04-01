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Минздрав определил список медицинских должностей с повышенными доплатами

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 18:27
Минздрав определил список медицинских должностей с повышенными доплатами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Медики будут получать доплаты в размере трех окладов

Министерство здравоохранение Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом, с повышенными доплатами. Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

Сообщается, что министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, которым определены эти должности. Ожидается, что уже за март медицинские работники, задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Перечень должностей:

  • экстренный медицинский техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • врач общей практики - семейный врач;
  • врач-терапевт
  • врач-педиатр;
  • врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
  • сестра медицинская;
  • младшая сестра (всех наименований);
  • регистратор медицинский;
  • сестра-хозяйка;
  • водитель.

Напомним, ранее сообщалось, что ​главврач мелитопольской больницы заразился коронавирусом.

До этого Минздрав опубликовал алгоритм действий в случае подозрения на коронавирус.

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