Минздрав определил список медицинских должностей с повышенными доплатами

Медики будут получать доплаты в размере трех окладов
Министерство здравоохранение Украины определило перечень должностей медицинских работников, которые будут лечить пациентов с коронавирусом, с повышенными доплатами. Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.
Сообщается, что министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, которым определены эти должности. Ожидается, что уже за март медицинские работники, задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, получат доплату в размере трех должностных окладов.
Перечень должностей:
Напомним, ранее сообщалось, что главврач мелитопольской больницы заразился коронавирусом.
До этого Минздрав опубликовал алгоритм действий в случае подозрения на коронавирус.