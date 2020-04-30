Рада планує продовжити дію податкових пільг на період карантину

Верховна рада України схвалила за основу законопроект №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 336 парламентаріїв.

В документі прописане:

продовження строку незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

продовження строку ненарахування пені останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 по 31 травня 2020 року;

продовження мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

зменшення вимог до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн грн;

продовження строку дії ЗУ "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року;

внесення ряду інших змін, спрямованих, на врегулювання адміністративних процедур на період дії обмежувальних карантинних заходів та після їх завершення.

Підкреслимо, спочатку документом пропонувалося звільнити від оподаткування зарплати медиків, які борються з коронавірусом. Однак надалі дану норму прибрали з проекту

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту звільнити від оподаткування зарплати медиків, які борються з коронавирусной хворобою.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка визначає правила та умови, за якими медичні працівники, залучені до боротьби з коронавірусом отримуватимуть підвищені зарплати.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я визначило перелік посад медичних працівників з підвищеними доплатами.