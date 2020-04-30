Рада планує продовжити дію податкових пільг на період карантину

Документом передбачене продовження ще на місяць звільнення ФОП від ЄСВ за себе
Верховна рада України схвалила за основу законопроект №3329-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", передає кореспондент РБК-Україна.
За документ проголосували 336 парламентаріїв.
В документі прописане:
Підкреслимо, спочатку документом пропонувалося звільнити від оподаткування зарплати медиків, які борються з коронавірусом. Однак надалі дану норму прибрали з проекту
Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту звільнити від оподаткування зарплати медиків, які борються з коронавирусной хворобою.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка визначає правила та умови, за якими медичні працівники, залучені до боротьби з коронавірусом отримуватимуть підвищені зарплати.
Крім того, Міністерство охорони здоров'я визначило перелік посад медичних працівників з підвищеними доплатами.