Рада осудила посадку самолета Ryinair в Минске и призвала освободить Протасевича

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №5597. "За" проголосовали 280 парламентариев.

"Верховная рада Украины решительно осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки пассажирского компании Ryanair и задержания Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси", - говорится в документе.

ВР призывает белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности республики в отношении содержащихся под стражей граждан, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

"Верховная рада подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с республикой Беларусь", - указано в постановлении.

Кроме того, парламент полностью поддерживает действия Кабинета министров, который ввел запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с 26 мая и усилил "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая.