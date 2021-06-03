Рада осудила посадку самолета Ryinair в Минске и призвала освободить Протасевича
Верховная рада осудила инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске. Парламент призывает немедленно освободить Романа Протасевича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №5597. "За" проголосовали 280 парламентариев.
"Верховная рада Украины решительно осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки пассажирского компании Ryanair и задержания Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси", - говорится в документе.
ВР призывает белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности республики в отношении содержащихся под стражей граждан, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.
"Верховная рада подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с республикой Беларусь", - указано в постановлении.
Кроме того, парламент полностью поддерживает действия Кабинета министров, который ввел запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с 26 мая и усилил "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая.
Напомним, в понедельник вице-спикер ВР Елена Кондратюк анонсировала, что Рада рассмотрит постановление о признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности на этой неделе. Речь идет о проекте №5560.
Как писало РБК-Украина, ранее народные депутаты зарегистрировали в Верховной раде проект постановления №5560, которым предлагают призвать мировых лидеров признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности.
Так, 23 мая режим Лукашенко, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.