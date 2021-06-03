Рада засудила посадку літака Ryinair в Мінську і закликала звільнити Протасевича

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Народні депутати підтримали відповідний проект постанови №5597. "За" проголосували 280 парламентаріїв.

"Верховна рада України рішуче засуджує дії влади республіки Білорусь щодо примусової посадки пасажирського компанії Ryanair та затримання Романа Протасевича, що є черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, на свободу слова і журналістську діяльність у Білорусі", - сказано у документі.

ВР закликає білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки республіки щодо утримуваних під вартою громадян, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов’язань.

"Верховна рада підтверджує цілковиту солідарність зі своїми міжнародними партнерами, передусім з держав-членів Європейського союзу та США, у тому числі щодо припинення повітряних сполучень з республікою Білорусь", - вказано у постанові.

Крім того, парламент повністю підтримує дії Кабінету міністрів, який запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Білоруссю з 26 травня та посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній з 28 травня.