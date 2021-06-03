Рада засудила посадку літака Ryinair в Мінську і закликала звільнити Протасевича
Верховна рада засудила інцидент з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську. Парламент закликає негайно звільнити Романа Протасевича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Народні депутати підтримали відповідний проект постанови №5597. "За" проголосували 280 парламентаріїв.
"Верховна рада України рішуче засуджує дії влади республіки Білорусь щодо примусової посадки пасажирського компанії Ryanair та затримання Романа Протасевича, що є черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, на свободу слова і журналістську діяльність у Білорусі", - сказано у документі.
ВР закликає білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки республіки щодо утримуваних під вартою громадян, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов’язань.
"Верховна рада підтверджує цілковиту солідарність зі своїми міжнародними партнерами, передусім з держав-членів Європейського союзу та США, у тому числі щодо припинення повітряних сполучень з республікою Білорусь", - вказано у постанові.
Крім того, парламент повністю підтримує дії Кабінету міністрів, який запровадив заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Білоруссю з 26 травня та посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній з 28 травня.
Нагадаємо, в понеділок віце-спікер ВР Олена Кондратюк анонсувала, що Рада розгляне постанову про визнання режиму Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці на цьому тижні. Йдеться про проект №5560.
Як писало РБК-Україна, раніше народні депутати зареєстрували у Верховній раді проект постанови №5560, яким пропонують закликати світових лідерів визнати режим Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.
Так, 23 травня режим Лукашенка, погрожуючи винищувачем, примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Цей вчинок викликав обурення у міжнародної спільноти.