ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада рассмотрит постановление о признании Лукашенко угрозой международной безопасности

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 мая 2021 17:28
Рада рассмотрит постановление о признании Лукашенко угрозой международной безопасности Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада рассмотрит постановление о признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности на этой неделе. Речь идет о проекте №5560.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

"Хочу присоединиться к этому постановлению, в котором украинский парламент выражает требования к властям республики Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленном освобождении Романа Протасевича и других политических заключенных", - сказала вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

По ее словам, Рада должна рассмотреть и поддержать это постановление уже во вторник.

Кроме того, отметила вице-спикер парламента, власти Украины должны защитить права украинцев, которые находятся на территории Беларуси или планируют вернуться домой.

"Мы знаем, что есть украинские пациенты, которые ожидают операции в белорусских больницах. Поэтому обращаемся к правительству и Министерству здравоохранения с просьбой обеспечить возможность лечения или подыскать альтернативу для проведения операций для каждого украинца, который не сможет этого сделать в Беларусииз-за усиления санкций", - сказала она.

Напомним, ранее народные депутаты зарегистрировали в Верховной раде проект постановления №5560, которым предлагают призвать мировых лидеров признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Как писало РБК-Украина, 23 мая режим Лукашенко, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.

Кабмин решил прекратить авиасообщение с Беларусью. На такой шаг пошли для обеспечения безопасности украинских граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Александр Лукашенко Верховная Рада Елена Кондратюк
NEWS
Год условно. Апелляционный суд изменил приговор Стерненко
Год условно. Апелляционный суд изменил приговор Стерненко
DAILY
Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Слово народу. Смогут ли украинцы управлять страной через референдумы