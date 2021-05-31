Рада рассмотрит постановление о признании Лукашенко угрозой международной безопасности

Верховная рада рассмотрит постановление о признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности на этой неделе. Речь идет о проекте №5560.

"Хочу присоединиться к этому постановлению, в котором украинский парламент выражает требования к властям республики Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленном освобождении Романа Протасевича и других политических заключенных", - сказала вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

По ее словам, Рада должна рассмотреть и поддержать это постановление уже во вторник.

Кроме того, отметила вице-спикер парламента, власти Украины должны защитить права украинцев, которые находятся на территории Беларуси или планируют вернуться домой.

"Мы знаем, что есть украинские пациенты, которые ожидают операции в белорусских больницах. Поэтому обращаемся к правительству и Министерству здравоохранения с просьбой обеспечить возможность лечения или подыскать альтернативу для проведения операций для каждого украинца, который не сможет этого сделать в Беларусииз-за усиления санкций", - сказала она.