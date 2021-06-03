Заявление о посадке самолета в Минске и криминализация контрабанды: что сегодня рассмотрит Рада

В 10 утра начнется заседание Верховной рады. Сегодня депутаты рассмотрят ряд законопроектов, а также могут согласовать заявление ВР из-за принудительной посадки самолета с Романом Протасевичем в Минске.

Об этом говорится в повестке дня Рады .

Так, в начале заседания депутаты планируют рассмотреть проект постановления о заявлении Верховной рады Украины относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске.

Кроме того, в парламенте сегодня заслушают отчет Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2020 год.

Также народные избранники будут рассматривать ряд законопроектов, среди которых:

первое чтение

5420 - проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

3986 - проект закона о паспорте гражданина Украины в форме книжечки.

2797 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения героизации военных преступников и легализации нацизма.

второе чтение