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Заявление о посадке самолета в Минске и криминализация контрабанды: что сегодня рассмотрит Рада

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Четверг 03 июня 2021 09:06
Заявление о посадке самолета в Минске и криминализация контрабанды: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада 3 июня собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В 10 утра начнется заседание Верховной рады. Сегодня депутаты рассмотрят ряд законопроектов, а также могут согласовать заявление ВР из-за принудительной посадки самолета с Романом Протасевичем в Минске.

Об этом говорится в повестке дня Рады.

Так, в начале заседания депутаты планируют рассмотреть проект постановления о заявлении Верховной рады Украины относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске.

Кроме того, в парламенте сегодня заслушают отчет Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2020 год.

Также народные избранники будут рассматривать ряд законопроектов, среди которых:

первое чтение

  • 5420 - проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.
  • 3986 - проект закона о паспорте гражданина Украины в форме книжечки.
  • 2797 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения героизации военных преступников и легализации нацизма.

второе чтение

  • 5309 - проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и других законах по совершенствованию системы обжалования публичных закупок.
  • 4651 - проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
  • 3742 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля.
  • 4107 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
  • 2289 - проект закона О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины.
  • 5304 - проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами

Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об олигархах.

РБК-Украина писало, что Рада планирует усилить ответственность за ложь в декларациях.

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