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Рада осовременила закон о страховании: что изменится

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Украина, Четверг 18 ноября 2021 16:23
Рада осовременила закон о страховании: что изменится Фото: Рада приняла новый закон о страховании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада одобрила новую редакцию закона "О страховании". В законе прописаны общие правовые основы деятельности по страхованию и полномочия Национального банка по надзору за страховыми компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 18 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Проект закона №5315 поддержали 235 депутатов.

Закон устанавливает дифференцированный подход к минимальному размеру уставного капитала страховщиков: 32 млн грн для страховщиков non-life и 48 млн грн - для компаний по страхованию жизни, страховщиков с лицензией на классы страхования ответственности, кредитов, поручительства и на деятельность по перестрахованию.

Новые требования к капиталу будут вводиться поэтапно. В течение первых трех лет после введения в действие нового закона все страховщики должны будут соответствовать требованиям платежеспособности по упрощенному подходу.

Страховщики должны иметь прозрачные структуры собственности, раскрывать информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках компании. Учредители и собственники обязаны иметь безупречную деловую репутацию, а также удовлетворительное финансовое и имущественное положение. НБУ будет осуществлять обязательное согласование владельцев существенного участия.

При регистрации страховые компании должны будут предоставлять планы деятельности на три года.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

После ликвидации Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), НБУ стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР регулирует негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

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