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Рада осучаснила закон про страхування: що зміниться

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Україна, Четвер 18 листопада 2021 16:23
Рада осучаснила закон про страхування: що зміниться Фото: Рада ухвалила новий закон про страхування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада схвалила нову редакцію закону "Про страхування". У законі прописані загальні правові основи діяльності зі страхування і повноваження Національного банку з нагляду за страховими компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 18 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Проект закону №5315 підтримали 235 депутатів.

Закон установлює диференційований підхід до мінімального розміру статутного капіталу страховиків: 32 млн грн для страховиків non-life та 48 млн грн - для компаній зі страхування життя, страховиків із ліцензією на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та на здійснення діяльності з перестрахування.

Нові вимоги до капіталу запроваджуватимуться поетапно. Впродовж перших трьох років після введення в дію нового закону всі страховики повинні будуть відповідати вимогам платоспроможності за спрощеним підходом.

Страховики повинні мати прозорі структури власності, розкривати інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників компанії. Засновники та власники зобов’язані мати бездоганну ділову репутацію, а також задовільний фінансовий і майновий стан. НБУ здійснюватиме обов’язкове погодження власників істотної участі.

Під час реєстрації страхові компанії повинні будуть надавати плани діяльності на три роки.

Нагадаємо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг.

Після ліквідації Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), НБУ став регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулює недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.

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