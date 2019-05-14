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Постановления о дате инаугурации можно подавать в Раду до 17 мая

Новости » Выборы 2019    14.05.2019 - 11:25
Постановления о дате инаугурации можно подавать в Раду до 17 мая
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В комитете Рады ожидают еще с десяток новых постановлений о дате инаугурации

Постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в Верховную раду до 17 мая. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель подкомитета по вопросам организации работы парламента по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины Павел Кишкар.

По его словам, в комитете Рады ожидают еще с десяток новых постановлений.

"Ждем еще с десяток постановлений, как минимум для того, чтобы их все рассмотреть до действующего регламента. То есть, чтобы еще раз не собираться. Дату (до которой можно вносить альтернативные постановления, - ред.) надо отсчитывать от первого постановления. Постановления можно вносить 14 дней, то есть если первое зарегистрировано 3 мая, тогда получается до 17 мая. Возможно, придется еще раз собираться. Если Рада проголосует раньше этого срока, то подавать постановления еще можно будет", - добавил он.

Отметим, что по состоянию на 11:00 14 мая на сайте Верховной рады зарегистрировано всего семь постановлений, которые должны рассмотреть в комитете.

Восьмое постановление о проведении инаугурации 1 июня, внесенное народным депутатом Александром Суганяко, было отозвано.

Напомним, заседание комитета по вопросам регламента Верховной рады Украины по дате инаугурации пройдет 15 мая в 15:00.

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