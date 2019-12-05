Рада планирует открыть украинцам доступ в кадастры

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предусматривается создать национальную инфраструктуру геопространственных данных

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", которым предлагается открыть украинцам доступ в кадастры, передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовали 322 парламентария.

В частности, предлагается установить правовые основы деятельности по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктуры геопространственных данных; определить принципы создания и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Планируется обеспечить межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров; сформировать современную систему обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации и обеспечить открытие в интернете геопространственных данных и метаданных, создаваемых в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

В пояснительной записке отмечается, что для создания такой инфраструктуры будут использованы имеющиеся пространственные данные и метаданные, созданные органами государственного управления.

Указано, что пространственные данные создаются по результатам геодезической и картографической деятельности, создания госкадастров, реестров всех видов и мониторинга окружающей среды, предусмотренных расходами государственного бюджета на соответствующий год.

"Финансирование работ по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктуры геопространственных данных предлагается осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, средств учреждений, организаций и предприятий, заказчиков работ в соответствии с заключенными договорами и других источников, не запрещенных законом", - указано в записке.

При этом предполагается, что в связи с прекращением платы за поиск, просмотр, копирование и распечатку сведений из Государственного земельного кадастра о координатах поворотных точек границ объектов кадастра и обнародованием этих сведений в открытом доступе поступления в государственный бюджет Украины уменьшатся на 114 тыс. 760 грн в год (по данным 2018-го). А компенсировать этот размер поступлений в госбюджет планируется за счет сокращения штата аппарата Госгеокадастра или его территориальных органов.

Напомним, в начале ноября Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".

Отметим также, профильный комитет рекомендовал Раде принять данный проект закона.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил правительству обеспечить гражданам доступ к государственным кадастрам.