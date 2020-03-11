В Раде рассказали об изменениях в закон о доступе к кадастрам ко второму чтению

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В общем нардепы предложили ко второму чтению проекта почти сто поправок

В комитете по вопросам аграрной и земельной политики рассказали об изменении в законопроект Кабинета министров №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В ВР отметили, что документом предусматривается, что все пространственные данные являются открытыми, бесплатными. Введено понятие "базовые" и "тематические" пространственные данные (всего законопроектом предусмотрено 32 набора данных), а также администратора, который собирает метаданные, что упростит доступ к геопространственным данным и их поиску. Данные публикуются в том виде, в котором были созданы, и все их держатели должны обнародовать свои данные на своих порталах.

Предполагается, что координировать деятельность системы НИГД будет правительство, а также консультативно-совещательный орган, который будет создан. Финансирование предусмотрено из госбюджета в рамках существующих программ, а также планируется привлекать средства международной технической помощи и местных бюджетов. Доступ к данным будет обеспечен через национальный геопортал инфраструктуры геопространственных данных, через порталы держателей геопространственных данных и обнародование в форме открытых данных.

Так, в общем к законопроекту нардепы предложили 96 поправок, из которых подкомитет рекомендовал учесть 62. Учтенные поправки касаются в основном редакционного уточнения положений законопроекта.

"Существенная новация, которой дополнен законопроект при подготовке ко второму чтению, это изменения в закон "О топографо-геодезической и геодезической деятельности", с урегулированием вопроса введения государственного адресного реестра", - указано в сообщении.

Кроме того, законопроект в доработанной редакции предусматривает создание Государственного адресного реестра Украины - единой базы данных, которая будет содержать сведения о всех адресах, присвоенных объектам недвижимого имущества и вообще адреса, а также связывать их с топографической основой - картой. Полномочия по ведению такого реестра предлагается возложить на Госгеокадастр Украины. Условия функционирования этого реестра будут определены отдельным законом.

В ходе заседания глава агрокомитета Николай Сольский предложил добавить еще две поправки, которыми вводится ответственность за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных, а также вносятся соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми устанавливается штраф "за нарушение прав на пространственные данные и метаданные, незаконное присвоение геопространственных данных и метаданных, их потерю или несанкционированное уничтожение, нарушение порядка использования".

В частности, предлагаются штрафы в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение в течение года - 200-250 таких минимумов.

Напомним, агрокомитет рекомендовал ВР принять закон о доступе украинцам к кадастрам во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент в начале декабря принял за основу в первом чтении законопроект №2370, за него проголосовали 322 парламентария.

Так, в начале ноября 2019 года правительство Алексея Гончарука внесло в Раду законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".