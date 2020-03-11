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Комитет рекомендует Раде принять закон о доступе украинцев к кадастрам

Новости » Политика     11.03.2020 - 15:12
Комитет рекомендует Раде принять закон о доступе украинцев к кадастрам
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В комитете заверили, что законопроект готов к рассмотрению во втором чтении

Профильный комитет рекомендовал Верховной раде принять закон о доступе украинцев к кадастрам. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель аграрного комитета Николай Сольский.

Так, на заседании 11 марта комитет рассмотрел законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".

По словам председателя комитета, документ готов к принятию во втором чтении.

"Комитет рекомендовал законопроект к рассмотрению во втором чтении", - заявил Сольский.

Нардеп отметил, что ко второму чтению законопроекта было подано около ста поправок.

"Там около сотни поправок подано. Большинство из них было принято (поддержана комитетом, - ред.)", - добавил он.

Напомним, парламент в начале декабря принял за основу в первом чтении законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", которым предлагается открыть украинцам доступ в кадастры. За проект проголосовали 322 парламентария.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября правительство Гончарука внесло в Верховную раду законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".

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