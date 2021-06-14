Рада может окончательно одобрить налоговую амнистию для украинцев во вторник

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада может окончательно принять законы о налоговой амнистии для украинцев уже на этой неделе. А именно голосование должно состояться завтра, 15 июня.
"На этой неделе мы завершаем свое обещание по налоговой амнистии. Фактически, основная масса из тех трех-четырех проектов, которые есть, будет проголосована завтра. Мы надеемся", - отметил Корниенко.
Нардеп подчеркнул, что эта амнистия должна заработать уже с 1 сентября.
"И дальше мы будем переходить к имплементации реформы, так как с 1 сентября она должна заработать для людей. Они имеют возможность получить налоговую амнистию, добавив со своей стороны в экономику важные внутренние ресурсы", - сказал парламентарий.
Так, в Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. ВР приняла соответствующий законопроект №5153 за основу в конце марта.
Также нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроекты №№5155 - 5156, которые являются производными от проекта №5153 и вносят необходимые изменения в Налоговый кодекс, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и в Кодекс об административных правонарушениях.
Как писало РБК-Украина, в конце сентября 2020 года в комитете парламента анонсировали, что к регистрации в Раде готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидалось, что базовая ставка составит 5%.