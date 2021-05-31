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Рада на этой неделе рассмотрит законы для введения налоговой амнистии

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 мая 2021 15:49
Рада на этой неделе рассмотрит законы для введения налоговой амнистии Фото: парламент рассмотрит законы для налоговой амнистии во втором чтении (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада на этой неделе рассмотрит во втором чтении законопроекты для внедрения налоговой амнистии. Речь идет о проектах №№5153-5155.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Замглавы фракции СН Александр Корниенко заявил, что нардепам надо серьезно ускориться с принятием этих проектов.

"С 1 сентября эта реформа должна начать работать. Поэтому времени осталось немного и надо серьезно ускориться в этом направлении", - отметил нардеп.

Так, проект закона №5153 вводит добровольное декларирование активов и уплату единовременного сбора в бюджет. При этом для обеспечения проведения одноразового добровольного декларирования законопроект №5155 нормирует отдельные вопросы валютного регулирования.

"Оба документа будут стимулировать детенизацию доходов и повысят налоговую культуру украинцев", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №5153 за основу в конце марта.

Также нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроекты №№5155 - 5156, которые являются производными от проекта №5153. Эти документы вносят необходимые изменения для проведения налоговой амнистии в Налоговый кодекс, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и в Кодекс об административных правонарушениях.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября 2020 года в комитете парламента анонсировали, что к регистрации в Раде готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидалось, что базовая ставка составит 5%.

Так, нулевое декларирование будет добровольным.

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