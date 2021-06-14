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Рада може остаточно схвалити податкову амністію для українців у вівторок

Автор: Юлія Струк

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада може остаточно схвалити закони про податкову амністію для українців уже цього тижня. А саме голосування має відбутися завтра, 15 червня.

Про це він сказав під час погоджувальної ради парламенту.

"На цьому тижні ми завершуємо свою обіцянку щодо податкової амністії. Фактично, основна маса з тих трьох-чотирьох проектів, що є, буде проголосована завтра. Ми сподіваємося", - зазначив Корнієнко.

Нардеп підкреслив, що ця амністія має запрацювати уже з 1 вересня.

"І далі ми будемо переходити до імплементації реформи, тому що з 1 вересня вона має запрацювати для людей. Вони мають можливість отримати податкову амністію, додавши зі свого боку до економіки важливі внутрішні ресурси", - сказав парламентар.

Так, в Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. ВР прийняла відповідний законопроект №5153 за основу в кінці березня.

Також нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроекти №№5155 - 5156, які є похідними від проекту №5153 і вносять необхідні зміни до Податкового кодексу, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів та до Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня 2020 року в комітеті парламенту анонсували, що до реєстрації в Раді готують законопроект про податкову амністію. Очікувалося, що базова ставка складе 5%.

Так, нульове декларування буде добровільним.

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