Рада може остаточно схвалити податкову амністію для українців у вівторок

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада може остаточно схвалити закони про податкову амністію для українців уже цього тижня. А саме голосування має відбутися завтра, 15 червня.

Про це він сказав під час погоджувальної ради парламенту.

"На цьому тижні ми завершуємо свою обіцянку щодо податкової амністії. Фактично, основна маса з тих трьох-чотирьох проектів, що є, буде проголосована завтра. Ми сподіваємося", - зазначив Корнієнко.

Нардеп підкреслив, що ця амністія має запрацювати уже з 1 вересня.

"І далі ми будемо переходити до імплементації реформи, тому що з 1 вересня вона має запрацювати для людей. Вони мають можливість отримати податкову амністію, додавши зі свого боку до економіки важливі внутрішні ресурси", - сказав парламентар.