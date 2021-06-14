ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада может окончательно одобрить налоговую амнистию для украинцев во вторник

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 июня 2021 11:57
Рада может окончательно одобрить налоговую амнистию для украинцев во вторник Фото: во вторник Рада может окончательно предусмотреть налоговую амнистию (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада может окончательно принять законы о налоговой амнистии для украинцев уже на этой неделе. А именно голосование должно состояться завтра, 15 июня.

Об этом он сказал во время согласительного совета парламента.

"На этой неделе мы завершаем свое обещание по налоговой амнистии. Фактически, основная масса из тех трех-четырех проектов, которые есть, будет проголосована завтра. Мы надеемся", - отметил Корниенко.

Нардеп подчеркнул, что эта амнистия должна заработать уже с 1 сентября.

"И дальше мы будем переходить к имплементации реформы, так как с 1 сентября она должна заработать для людей. Они имеют возможность получить налоговую амнистию, добавив со своей стороны в экономику важные внутренние ресурсы", - сказал парламентарий.

Так, в Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. ВР приняла соответствующий законопроект №5153 за основу в конце марта.

Также нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроекты №№5155 - 5156, которые являются производными от проекта №5153 и вносят необходимые изменения в Налоговый кодекс, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и в Кодекс об административных правонарушениях.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября 2020 года в комитете парламента анонсировали, что к регистрации в Раде готовят законопроект о налоговой амнистии. Ожидалось, что базовая ставка составит 5%.

Так, нулевое декларирование будет добровольным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада Налоги
NEWS
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
DAILY
Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще