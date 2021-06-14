Рада может окончательно одобрить налоговую амнистию для украинцев во вторник

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада может окончательно принять законы о налоговой амнистии для украинцев уже на этой неделе. А именно голосование должно состояться завтра, 15 июня.

Об этом он сказал во время согласительного совета парламента.

"На этой неделе мы завершаем свое обещание по налоговой амнистии. Фактически, основная масса из тех трех-четырех проектов, которые есть, будет проголосована завтра. Мы надеемся", - отметил Корниенко.

Нардеп подчеркнул, что эта амнистия должна заработать уже с 1 сентября.

"И дальше мы будем переходить к имплементации реформы, так как с 1 сентября она должна заработать для людей. Они имеют возможность получить налоговую амнистию, добавив со своей стороны в экономику важные внутренние ресурсы", - сказал парламентарий.