Рада окончательно одобрила закон для поддержки культуры на время карантина

Принятия закона ранее требовал президент Владимир Зеленский
Верховная рада окончательно одобрила законопроект №3377 по поводу государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса. Закон принят во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За него проголосовали 343 нардепа.
Ранее в профильном комитете обращали внимание, что ожидаемые потери дохода в культурной индустрии и туризме за период с 16 марта по 1 мая 2020 года составят 5,8-8,7 миллиарда гривен.
Документ предлагает:
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее рассмотреть этот закон во втором чтении.
Как писало РБК-Украина, законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий Рада одобрила в первом чтении месяц назад.
Автор: Юлия Струк