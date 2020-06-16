Рада остаточно схвалила закон для підтримки культури на час карантину

Прийняття закону раніше вимагав президент Володимир Зеленський
Верховна рада остаточно схвалила законопроект №3377 щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з карантином через коронавірус. Закон прийнятий у другому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За нього проголосували 343 нардепа.
Раніше в профільному комітеті звертали увагу, що очікувані втрати доходу в культурній індустрії і туризмі за період з 16 березня по 1 травня 2020 року становитимуть 5,8-8,7 мільярда гривень.
Документ пропонує:
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав якомога швидше розглянути цей закон у другому читанні.
Як писало РБК-Україна, законопроект про підтримку культури і креативних індустрій Рада схвалила в першому читанні місяць тому.
Автор: Юлия Струк