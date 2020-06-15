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Зеленский призвал депутатов безотлагательно рассмотреть закон о поддержке культуры

Новости » Политика     15.06.2020 - 11:23
Зеленский призвал депутатов безотлагательно рассмотреть закон о поддержке культуры
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский написал письмо Разумкову

Президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий. С соответствующей просьбой он обратился к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову.

Об этом сообщает пресс-службу главы государства.

Зеленский написал письмо Разумкову, в котором попросил последнего оказать содействие скорейшему рассмотрению соответствующей инициативы.

Речь идет о проекте закона № 3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

В своем письме Зеленский подчеркнул, что предоставление социальных и экономических гарантий гражданам и бизнесу в условиях карантина требует быстрых и эффективных решений.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и в отношении работы которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной радой Украины решения относительно упомянутого проекта закона Украины", - говорится в письме президента.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийКультуразаконопроектВерховная Рада
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