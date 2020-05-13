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Рада приняла за основу закон о поддержке культуры на время карантина

Новости » Политика     13.05.2020 - 19:39
Рада приняла за основу закон о поддержке культуры на время карантина
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Документ поддержали 260 народных депутатов

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", передает корреспондент РБК-Украина.

В заключении профильного комитета указано, что ожидаемые потери дохода субъектами хозяйствования в сфере культуры, креативных индустрий и туризма за период с 16 марта по 1 мая 2020 года - 5,8-8,7 миллиарда гривен.

Документом предлагается:

  • внедрение уменьшения платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры), который осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества, в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме через введенные ограничения и (или) запреты;
  • на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50 процентов стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;
  • предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";
  • на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели государственной помощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи, что соответствует целям и категориям госпомощи.

Также предлагается ввести институциональную поддержку для стабильной деятельности и развития юридических лиц всех форм собственности в сферах культуры и искусств, в том числе в условиях действия введенных в соответствии с законодательством ограничений хозяйственной деятельности, обусловленных чрезвычайной ситуацией или чрезвычайным положением, совершенствование деятельности самого Украинского культурного фонда.

Кроме того, предполагается распространение господдержки кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта: для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.

Предлагается установить, что ЗУ "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" временно, до 31 декабря 2020 года, не распространяется на учреждения культуры, провайдеров программной услуги и субъектов хозяйствования, которые осуществляют основную экономическую деятельность в сфере креативных индустрий по видам экономической деятельности, утвержденным КМУ, совершенствуются отдельные положения отношения с пользователями, сбор вознаграждений и отчислений с пользователей.

Также вносятся изменения в ЗУ "Об аренде государственного и коммунального имущества" с целью упорядочения оказания учреждениями культуры платных услуг в сфере культуры и искусств.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует изменить Кодекс по процедурам банкротства на время карантина. За документ проголосовали 238 нардепов.

Теги Новости Украины карантинВерховная Рада
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