Рада официально уволила Кабмин Гончарука

За увольнение Гончарука проголосовали 336 нардепов
Верховная рада официально уволила Кабинет министров Алексея Гончарука во время внеочередного заседания парламента. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
За увольнение Кабмина Гончарука проголосовали 336 нардепов.
Таким образом депутаты одобрили увольнение:
- вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы;
- вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова;
- вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля;
- министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова;
- министра финансов Оксаны Маркаровой;
- министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля;
- министра инфраструктуры Владислава Криклия;
- министра образования и науки Анны Новосад; министра здравоохранения Зоряны Скалецкой (Черненко);
- министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского;
- министра внутренних дел Арсена Авакова;
- министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды;
- министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета;
- министра иностранных дел Вадима Пристайко;
- министра обороны Андрея Загороднюка.
Напомним, ранее Рада одобрила назначение на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. За проголосовали 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.
Также парламент проголосовал за назначение нового состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. При этом пять министров из прошлого правительства сохранили свои должности, а четыре должности остаются вакантными.