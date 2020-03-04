ru
ua

Рада официально уволила Кабмин Гончарука

Новости » Политика   

За увольнение Гончарука проголосовали 336 нардепов

Верховная рада официально уволила Кабинет министров Алексея Гончарука во время внеочередного заседания парламента. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За увольнение Кабмина Гончарука проголосовали 336 нардепов.

Таким образом депутаты одобрили увольнение:

  • вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы;
  • вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова;
  • вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля;
  • министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова;
  • министра финансов Оксаны Маркаровой;
  • министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля;
  • министра инфраструктуры Владислава Криклия;
  • министра образования и науки Анны Новосад; министра здравоохранения Зоряны Скалецкой (Черненко);
  • министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского;
  • министра внутренних дел Арсена Авакова;
  • министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды;
  • министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета;
  • министра иностранных дел Вадима Пристайко;
  • министра обороны Андрея Загороднюка.

Напомним, ранее Рада одобрила назначение на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. За проголосовали 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.

Также парламент проголосовал за назначение нового состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. При этом пять министров из прошлого правительства сохранили свои должности, а четыре должности остаются вакантными.

В Китае медики проверяют пассажиров самолета из Южной Кореи, среди них есть украинец Сборная Украины по биатлону стала чемпионом Европы в смешанной эстафете
Читать все новости