Рада официально уволила Кабмин Гончарука

Верховная рада официально уволила Кабинет министров Алексея Гончарука во время внеочередного заседания парламента. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За увольнение Кабмина Гончарука проголосовали 336 нардепов.

Таким образом депутаты одобрили увольнение:

вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы;

вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова;

вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля;

министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова;

министра финансов Оксаны Маркаровой;

министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля;

министра инфраструктуры Владислава Криклия;

министра образования и науки Анны Новосад; министра здравоохранения Зоряны Скалецкой (Черненко);

министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского;

министра внутренних дел Арсена Авакова;

министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды;

министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета;

министра иностранных дел Вадима Пристайко;

министра обороны Андрея Загороднюка.

Напомним, ранее Рада одобрила назначение на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. За проголосовали 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.

Также парламент проголосовал за назначение нового состав Кабинета министров под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. При этом пять министров из прошлого правительства сохранили свои должности, а четыре должности остаются вакантными.