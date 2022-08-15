UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рада официально призывает осудить ядерный терроризм России на Запорожской АЭС, - постановление

Фото: Рада официально призывает осудить ядерный терроризм России на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная рада призывает ООН, ЕС, Европейский совет, ОБСЕ, парламенты и правительства стран-членов МАГАТЭ осудить акт ядерного терроризма, который осуществляет Россия на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление, которое поддержал 301 нардеп.

Рада призывает международное сообщество ввести санкции против всей российской атомной отрасли, в частности в отношении государственной корпорации "Росатом", а также предприятий и организаций, входящих в ее состав. Также ограничения следует ввести в отношении российских физических лиц, являющихся руководителями "Росатома" и его дочерних предприятий.

Нардепы обращаются к парламентам и правительствам стран-членов Международного агентства по атомной энергии обратиться к Генеральной конференции МАГАТЭ о приостановлении действия привилегий и прав РФ как члена Агентства, а также лишения России права голоса в заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и возможности участвовать в программах сотрудничества.

Также необходимо направить совместную безопасную миссию ООН и МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с последующей демилитаризацией станции и выводом российских военных и техники из нее и всей прилегающей территории, включая Энергодар.

Напомним, ранее ЕС и страны-союзники Украины призвали РФ немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.

ЕС также призвал демилитаризовать территорию ЗАЭС.

Кроме того, "Энергоатом" отметил, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаЗапорожская АЭС