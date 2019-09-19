Рада одобрила закон Зеленского о реформировании ГПУ

Парламент принял во втором чтении законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 259 парламентариев.

К законопроекту поступило 197 правок ко второму чтению.

Суть закона

Так, вместо действующей структуры органов прокуратуры состоится построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. При этом генпрокурору предполагается предоставить право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

Законом предусмотрена ликвидация военных прокуратур, однако глава ГПУ получает право в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В документе прописано уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 до 10 тысяч человек и преобразование Национальной академии прокуратуры Украины в Тренинговый центр прокуроров Украины.

Глава ГПУ получает право утверждать:

стратегии развития прокуратуры;

систему оценки качества работы прокуроров;

порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров;

порядок рассмотрения обращений о ненадлежащем исполнении прокурором, который занимает административную должность, должностных обязанностей, установленных для соответствующей административной должности.

Также предусматривается повысить базовый должностной оклад прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Установление ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года, начисляемой исключительно в соответствии с оценкой работы прокурора.

Подчеркнем, временно до 1 сентября 2021 года, останавливаются полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, и устанавливается, что генеральный прокурор:

утверждает порядок проведения отбора кадровыми комиссиями на занятие вакантной должности прокурора;

определяет порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров в органе прокуратуры;

назначает лиц на административные должности в Офисе и на должность руководителя областной прокуратуры (с одобрения Комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры);

определяет порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства;

определяет порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований, предусмотренных законом "О прокуратуре", о наложении на прокурора дисциплинарного взыскания или решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

Аттестация прокуроров

Прокуроры, которые на день вступления в силу закона занимают должности прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины, региональных прокуратурах, местных прокуратурах, военных прокуратурах могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения ими аттестации, которая проводится в порядке, предусмотренном "Заключительными и переходными положениями" данного закона.

При этом аттестация не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Аттестация прокуроров проводится кадровыми комиссиями, которые оценивают профессиональную компетентность прокуроров, их профессиональную этику и добродетель.

Так, аттестация прокуроров включает следующие этапы:

сдача экзамена в форме анонимного письменного тестирования с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора; проведение собеседования с целью оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели. Для определения уровня владения практическими знаниями и навыками прокуроры выполняют письменное практическое задание.

В случае неуспешного прохождения аттестации прокурор освобождается от должности.

При этом лица, которые не занимали должность прокурора на момент вступления в силу закона, имеют право, при условии наличия высшего юридического образования и стажа работы в области права, принять участие в открытом конкурсе на вакантные должности прокурора в Офисе генерального прокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах, которые появились после увольнения прокуроров по собственному желанию, неуспешного прохождения прокурорами аттестации или по другим основаниям.

Напомним, правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять данный законопроект авторства главы государства.

Так, глава государства внес в Раду закон, которым предложил провести реформирование Генеральной прокуратуры. Соответствующий проект закона он зарегистрировал в Раде 29 августа.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам антикоррупционной политики не увидел рисков коррупции в законопроекте №1032 Зеленского о реформировании ГПУ.

Добавим также, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что законопроект №1032 позволит обновить органы прокуратуры новыми кадрами.