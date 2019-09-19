Рада схвалила закон Зеленського про реформування ГПУ

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №1032 авторства президента Володимира Зеленського про реформування Генеральної прокуратури України, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 259 парламентаріїв.

До законопроекту надійшло 197 правок до другого читання.

Суть закону

Так, замість чинної структури органів прокуратури відбудеться побудова після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офіс генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. При цьому генпрокурору передбачається надати право ліквідовувати та реорганізовувати окружні та обласні прокуратури.

Законом передбачена ліквідація військових прокуратур, однак глава ГПУ отримує право у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

У документі прописане зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 до 10 тисяч осіб та перетворення Національної академії прокуратури України на Тренінговий центр прокурорів України.

Голова ГПУ отримує право затверджувати:

стратегію розвитку прокуратури;

систему оцінювання якості роботи прокурорів;

порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів;

порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади.

Також передбачається підвищити базовий посадовий оклад прокурора з 12 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Встановлення обмеження в розмірі 25% для максимального розміру премії прокурора за результатами календарного року, яка нараховується виключно відповідно до оцінки роботи прокурора.

Підкреслимо, тимчасово до 1 вересня 2021 року, зупиняються повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, і встановлюється, що генеральний прокурор:

затверджує порядок проведення добору кадровими комісіями на зайняття вакантної посади прокурора;

визначає порядок заміщення тимчасово вакантних посад прокурорів в органі прокуратури;

призначає осіб на адміністративні посади в Офісі та на посаду керівника обласної прокуратури (за схваленням Комісії з добору керівного складу органів прокуратури);

визначає порядок розгляду дисциплінарних скарг кадровими комісіями про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження;

визначає порядок прийняття рішення кадровими комісіями за результатами дисциплінарного провадження і за наявності підстав, передбачених законом "Про прокуратуру", про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

Атестація прокурорів

Прокурори, які на день набрання чинності законом займають посади прокурорів у Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах, військових прокуратурах можуть бути переведені на посаду прокурора в Офісі генпрокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах лише у разі успішного проходження ними атестації, яка проводиться у порядку, передбаченому "Прикінцевими і перехідними положеннями" цього закону.

При цьому атестація не поширюється на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Атестація прокурорів проводиться кадровими комісіями, які оцінюють професійну компетентність прокурорів, їх професійну етику та доброчесність.

Так, атестація прокурорів включає такі етапи:

складення іспиту у формі анонімного письмового тестування з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора; проведення співбесіди з метою оцінки відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Для виявлення рівня володіння практичними знаннями та навичками прокурори виконують письмове практичне завдання.

У разі неуспішного проходження атестації прокурор звільняється з посади.

При цьому особи, які не займали посаду прокурора на момент набуття чинності законом, мають право, за умови наявності вищої юридичної освіти та стажу роботи у сфері права, взяти участь у відкритому конкурсі на вакантні посади прокурора в Офісі генерального прокурора, обласних прокуратурах, окружних прокуратурах, які з’явилися після звільнення прокурорів за власним бажанням, неуспішного проходження прокурорами атестації або з інших підстав.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань антикорупційної політики не побачив ризиків корупції у законопроекті №1032 Зеленського про реформування ГПУ.

Додамо також, генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що законопроект №1032 дозволить оновити органи прокуратури новими кадрами.