Рада приняла закон с процедурой импичмента президента

Нардепы одобрили законопроект во втором чтении
Верховная рада Украины в четверг, 6 июня, одобрила во втором чтении законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента, передает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 279 парламентариев.
Всего к закону было подано 748 правок ко второму чтению.
Документом определяется, что специальная временная следственная комиссия ВР - это коллегиальный временный орган Рады, который образуется в составе народных депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством нардепов от конституционного состава Рады представлении об инициировании вопроса об устранении президента с поста в порядке импичмента.
Определяется, что специальная следственная комиссия в определенный ВР срок, но не позднее чем через два месяца со дня ее образования, подает парламенту выводы и предложения по расследованию обстоятельств, изложенных в представлении об инициировании импичмента.
Предусматривается, что Рада большинством голосов парламентариев от ее конституционного состава принимает решение об инициировании вопроса импичмента и включении его в повестку дня сессии как безотлагательного. О принятии такого решения спикер Рады срочно сообщает главе государства.
Срок деятельности такой комиссии с учетом календарного плана работы ВР не должен превышать три месяца со дня образования комиссии. В случае принятия Радой решения об обвинении президента деятельность СВСК продолжается на период до завершения рассмотрения процедуры импичмента.
Специальная следственная комиссия имеет право:
Кроме того, в документе определяются полномочия специального прокурора и специальных следователей, а также требования к их кандидатурам.
Напомним, во вторник нардепы отказались рассматривать закон президента Владимира Зеленского об импичменте. Так, Рада 4 июня не смогла включить в повестку дня соответствующий законопроект №10340.
Как писало РБК-Украина, в понедельник спикер парламента Парубий заявил, что законопроект о временных следственных комиссиях с разделом о процедуре импичмента президента будет проголосован в этой пленарный четверг.
Так, в конце апреля нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях. За документ проголосовали 238 парламентариев.