Рада одобрила закон о столице за основу

Законом разделяются полномочия и должности киевского городского главы и председателя КГГА
Верховная рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении, передает корреспондент РБК-Украина.
Законопроект поддержали 244 нардепа.
Документ создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины.
Предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительские органы жителей районов Киева, при этом разделить полномочия и разделить должности киевского городского главы и председателя Киевской городской государственной администрации.
Планируется, что киевский городской глава будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского горсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.
Кроме того, законопроектом комплексно урегулирован вопрос правового статуса города Киева и особенностей местного самоуправления, в том числе:
Напомним, в парламенте зарегистрированы четыре законопроекта о столице - городе-герое Киеве от разных фракций. В частности, законопроекты №2143 и №2143-3 внесли разные депутаты от фракции "Слуга народа". Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять за основу именно законопроект №2143-3.
Как писало РБК-Украина, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект о столице будет существенно доработан ко второму чтению. По его словам, документ будут дорабатывать, учитывая все предложения со стороны международных организаций и экспертов.
Добавим также, ранее глава фракции "СН" Давид Арахамия анонсировал рассмотрение закона на этой неделе.
Стоит отметить, основной закон №2143 был внесен в Раду 13 сентября. Документом предусматривалось, что выборы мэра Киева пройдут 8 декабря 2019 года.