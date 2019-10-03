Рада схвалила закон про столицю за основу

Законом розподіляються повноваження і посади київського міського голови і голови КМДА
Верховна рада України прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.
Законопроект підтримали 244 нардепа.
Документ створює нову систему організації та здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в столиці України.
Пропонується відновити районні ради в місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва, при цьому розділити повноваження і розділити посади київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації.
Планується, що київський міський голова буде очолювати Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головувати на засіданнях Київської міської ради, а голова Київської міської державної адміністрації буде здійснювати нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади .
Крім того, законопроектом комплексно врегульовано питання правового статусу міста Києва та особливостей місцевого самоврядування, в тому числі:
Нагадаємо, в парламенті зареєстровані чотири законопроекти про столицю - місто-герой Київ від різних фракцій. Зокрема, законопроекти №2143 і №2143-3 внесли різні депутати від фракції "Слуга народу". Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував прийняти за основу саме законопроект №2143-3.
Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про столицю буде істотно допрацьований до другого читання. За його словами, документ будуть допрацьовувати, враховуючи всі пропозиції з боку міжнародних організацій та експертів.
Додамо також, раніше глава фракції "СН" Давид Арахамія анонсував розгляд закону на цьому тижні.
Варто відзначити, основний закон №2143 був внесений до Ради 13 вересня. Документом передбачалося, що вибори мера Києва пройдуть 8 грудня 2019 року.