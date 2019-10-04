Рада отказалась разрешить прослушку нардепов

Парламент в пятницу, 4 октября, в повторном втором чтении принял законопроект №1009 авторства президента Владимира Зеленского, которым в первом чтении предлагалось разрешить прослушку народных депутатов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, законопроект об отмене "поправок Лозового" к повторному второму чтению получил 279 поправок.

Законопроект поддержали 330 парламентариев.

Суть законопроекта

Из УПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Согласно закону, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР.

При этом НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников. Для этих целей предусмотрено создание конкурсной комиссии из числа работников НАБУ - тех, у кого есть доступ к гостайне. Порядок проведения конкурса определит директор Нацбюро. Он также будет утверждать штатное расписание, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников, смету бюро.

Определяется, что в НАБУ может быть не больше 500 человек начальствующего состава (вместе с тем, предельная численность центрального и территориальных управлений Национального бюро остается на уровне 700 человек).

Согласно закону, следственный судья по ходатайству стороны защиты может привлекать эксперта или экспертов для проведения экспертизы. При этом следователь и прокурор обязаны обеспечить проведение экспертизы, а не обращаться к следственному судье. Прописано, что сторона защиты имеет право самостоятельно договориться с экспертами о проведении экспертизы, в том числе обязательной. Если у стороны защиты недостаточно денег на эксперта, он может обратиться к следственному судье.

"Мы предлагаем отменить предложения, внесенные законопроектом в статью 219 и оставить ее в действующей редакции, которая предусматривает, что все фактовые производства имеют четко определенный срок для расследования. Если следователь не успел расследовать, он обращается (к суду, - ред.), чтобы продлить срок", - отметил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности и реформирования правоохранительных органов Денис Монастырский в ходе презентации закона ко второму чтению, комментируя сроки досудебного расследования.

"О внесении изменений в статью 294, 295-1. Кроме того, еще один вопрос, который мы с вами согласовали, вопрос продления сроков досудебного расследования после объявления подозрения. Речь идет о том, что действующая статья УПК говорит, что до трех месяцев продолжает прокурор, после трех месяцев до шести и до двенадцати месяцев - продолжает осуществление следственный судья. Это предложение мы оставляем в проекте... Кроме того, мы исключаем позиции и пункты, касающиеся закона о проступках, который вступит в силу с 1.01.2020, поскольку там также вносятся изменения в статью 219. Для того, чтобы гармонизировать эти два закона, мы исключаем любые изменения в этот закон о проступках", - сказал парламентарий.

При этом определяется, что уголовное производство не закрывают, когда истекли сроки давности привлечения к ответственности, если речь идет об особо тяжком преступлении против жизни или здоровья человека или преступлении, за которое может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Отметим также, при доработке из законопроекта исключили норму, которая позволила бы следственному судье и суду при определении меры пресечения не определять размер залога в производстве о тяжком или особо тяжком коррупционном преступлении.

Следует подчеркнуть, дискуссии в зале вызвал вопрос о возможности обжаловать уведомление о подозрении в судебном порядке. Так, законопроектом предлагалось отменить возможность обжаловать уведомление о подозрении. Однако отмечалось, что такое изменение ухудшает положение лица в уголовном процессе.

"Сообщение о подозрении в совершении преступления приводит к ряду негативных последствий для лица (применение мер, отстранение от должности, арест имущества), при том, что существует только вероятность доведения его вины в совершении уголовного проступка или преступления. Необоснованное подозрение, к тому же, нарушает честь и достоинство личности, наносит моральный ущерб, а потому наличие механизма для обжалования такого подозрения является безусловной гарантией защиты его прав. Кроме того, наличие механизма обжалования уведомления о подозрении будет стимулировать следователя более ответственно и взвешенно относиться к проверке доказательств в обосновании подозрения", - отмечается в тексте нескольких поправок, которые были представлены к закону различными авторами.

В итоге норму об обжаловании подозрения оставили в законе. За это проголосовали 310 нардепов.

Отказ от прослушки нардепов

Подчеркнем, в редакции ко второму чтению предусмотрено часть 2 статьи 27 закона "О статусе народного депутата Украины" оставить в действующей редакции.

"Обыск, задержание народного депутата или осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и применение других мер, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата, допускаются только в случае, когда Верховной радой Украины дано согласие на привлечение его к уголовной ответственности, если другими способами получить информацию невозможно", - гласит норма закона.

Напомним, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту рассмотреть проект закона о прослушке народных депутатов во втором чтении.

"Во время рабочей группы решили, что нецелесообразно в этом законопроекте поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесении изменений в закон Украины о статусе народного депутата, и, соответственно, к статье 482 УПК Украины. Поскольку внесение изменений в эти законопроекты влекут за собой, как следствие, и изменения в регламент работы Верховной рады", - пояснили в комитете.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 сентября Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, который предусматривал разрешение на прослушку нардепов. Проект закона тогда поддержали 196 депутатов при 226 минимально необходимых. При этом 10 сентября ВР приняла за основу законопроект №1009. За документ проголосовали 297 нардепов.

Добавим также, этот проект закона глава государства внес в Раду 29 августа.