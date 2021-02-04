Рада одобрила закон о финансовом лизинге: что он предлагает

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1111 о финансовом лизинге. За него проголосовали 279 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Этот проект приняли на замену действующему закону с таким же названием.

В документе прописан единый порядок регулирования отношений, связанных с финансовым лизингом и отдельных его видов и форм. Установлены четкие требования к форме договора финансового лизинга и существенные условия договора финансового лизинга.

При этом предоставлять услуги финансового лизинга смогут лишь те субъекты, которые приобрели в установленном законом порядке соответствующий статус.

Ранее в профильном комитете отметили, что принятие закона позволит существенно расширить использование лизинга как альтернативы долгосрочного финансирования приобретения транспорта, оборудования, другой техники и недвижимости.

Госнадзор и объекты финансового лизинга

Финансовый лизинг - вид правовых отношений, по которым лизингодатель обязуется в соответствии с договором на срок и за плату передать лизингополучателю во владение и пользование как объект финансового лизинга:

имущество, принадлежащее лизингодателю на праве собственности и приобретенное им без предварительной договоренности с лизингополучателем,

имущество, специально приобретенное лизингодателем у продавца (поставщика) в соответствии с установленными лизингополучателем спецификациями и условиями.

Государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляет Национальный банк Украины.

В документе прописаны признаки финансового лизинга.

В частности, лизинг считается финансовым, если к лизингополучателю переходят все риски и вознаграждения (выгоды) по пользованию и владению объектом такого лизинга.

Закон определяет и объекты финансового лизинга. Таким объектом может быть имущество, определенное индивидуальными признаками и соответствующее критериям основных средств в соответствии с законодательством, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и относительно которого законом не установлены ограничения по передаче его в лизинг.

При этом не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 закона "Об аренде государственного и коммунального имущества".

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