Рада приняла за основу законопроект о финансовом лизинге

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За документ проголосовали 313 парламентариев

Верховная рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект № 1111 о финансовом лизинге, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 313 народных депутатов.

В частности, данный законопроект должен заменить действующий закон с таким же названием.

В профильном комитете отметили, что принятие данного проекта позволит существенно расширить использование лизинга как альтернативного механизма долгосрочного финансирования приобретения транспорта, оборудования, другой техники и недвижимости.

В частности, предусмотрено установить единый порядок регулирования отношений, связанных с финансовым лизингом и отдельных его видов и форм и определить четкие требования к форме договора финансового лизинга и существенные условия договора финансового лизинга.

Планируется предусмотреть, что право предоставлять услуги финансового лизинга имеют лишь те субъекты, которые приобрели в установленном законом порядке соответствующего статуса.

Напомним, 20 декабря прошлого года Рада приняла во втором чтении законопроект №2358 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга". За документ проголосовали 277 нардепов.

Как известно, 23 сентября президент Владимир Зеленский одобрил закон о продлении финансовой реструктуризации.